Dünya Kalp Günü’nde önemli uyarı

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SABRİ Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde beslenmede mucize besin ve trendlere karşı uyarıda bulundu. Vakfın genel sekreteri Begüm Mutuş, beslenme alanında güvenilir bilgiye erişimin önemine dikkati çekerek, kalp sağlığıyla ilgili en yaygın 5 yanlış inanıştan da bahsetti. Mutuş, bu yanlışları şöyle sıraladı: "Zeytinyağı ne kadar çok tüketilirse o kadar iyidir. Kolesterol içeren her gıda zararlıdır. Kalp hastalığı yalnızca ileri yaşlarda görülür. Zayıf olmak kalp ve damar hastalıkları na karşı koruma sağlar. Takviyeler sağlıklı beslenmenin yerini tutar."