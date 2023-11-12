Dünya şokta! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti

Brezilya Plastik Cerrahi Koleji'nden Dr. Eduardo Teixeira, liposuction prosedürü hakkında; "Risksiz bir ameliyat ya da bir tür risk içermeyen herhangi bir tıbbi prosedür yoktur, özellikle de cerrahi bir prosedürse…" diyerek önemli bilgiler verdi. Ayrıca Teixeira Daily Mail'e yaptığı açıklamada; normalde bu tekniğin lokal veya genel anestezi gerektiğini söyledi.