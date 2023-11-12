Dünya şokta! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti

29 yaşındaki Brezilyalı fenomen Luana Andrade, Sao Paulo'da liposuction ameliyatından bir gün sonra hayatını kaybetti. İşlem sırasında komplikasyonlar yaşandığı ve ünlü fenomenin tam dört kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.
Sao Luiz Hastanesi'nden yapılan açıklamada, işlemin Brezilyalı modelin ailesi tarafından seçilen özel bir doktor ve anestezist tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Daily Mail'nin haberine göre hastane, ameliyatın yarıda kesildiğini ve testlerde "büyük tromboz" tespit edildiğini söylendi. Luana Andrade, "ilaç ve hemodinamik tedavisini gördüğü yoğun bakım ünitesine nakledildi.
Hastaneden yapılan açıklama, oldukça dikkat çekti. Plastik cerrah Diovane Ruaro'ya göre Luana Andrade'nin sağlık durumu iyiydi. Ruaro, "Ameliyat öncesi yeterli bir prosedür uygulansa da, ne yazık ki bizi üzen bu ölüm gerçekleşti" açıklamasında bulundu. Ruaro, liposuction prosedürlerinin bazen ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi.
Luana Andrade Sao Paulo'da doğup büyüdü ve Nisan ayından beri sahne asistanı olarak çalışıyordu.
Brezilyalı modelin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren erkek arkadaşı Joao Hadad ile birlikte yaşıyordu. "Parçalandım ve en büyük kabusumu yaşıyorum. Bir parçam onda kaldı'' sözleriyle birçok kişiyi üzen açıklamalarda bulundu.
Brezilya Plastik Cerrahi Koleji'nden Dr. Eduardo Teixeira, liposuction prosedürü hakkında; "Risksiz bir ameliyat ya da bir tür risk içermeyen herhangi bir tıbbi prosedür yoktur, özellikle de cerrahi bir prosedürse…" diyerek önemli bilgiler verdi. Ayrıca Teixeira Daily Mail'e yaptığı açıklamada; normalde bu tekniğin lokal veya genel anestezi gerektiğini söyledi.