Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: "Durması için yalvardım!"

Geçtiğimiz günlerde Londra'da görülen davada bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulunarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen ve sunucu Russell Brand hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 2023 yılında The Times, The Sunday Times ve Channel 4 tarafından yürütülen ortak bir araştırmayla patlak veren skandal, şimdi yepyeni kurbanların ifadeleriyle daha da büyüdü.
The Times gazetesinin perşembe akşamı yayımladığı ve hukuki süreç nedeniyle bugüne kadar gizli tutulan raporda, altı farklı kadının daha Brand hakkında şiddet ve cinsel istismar suçlamasında bulunduğu ortaya çıktı.
"DURMASI İÇİN YALVARDIM AMA ÇOK GÜÇLÜYDÜ"
Belgeselde gerçek kimliği gizlenerek 'Emily' adıyla anılan eski bir kız arkadaşı, yirmili yaşlarında Brand ile yaşadığı kabus dolu anları anlattı. Emily, Brand'e durması için kelimenin tam anlamıyla yalvardığını belirterek, korku dolu anlar yaşadığını anlattı.
Bir diğer eski kız arkadaşı Jordan Martin ise belgeselde daha da çarpıcı detaylar paylaştı.
Martin, eski sevgilisiyle mesajlaştığı için kıskançlık krizine giren Brand'in telefonunu parçaladığını ve ardından kendisine saldırıda bulunduğunu iddia etti.
Dahası, Brand'in kontrolcü tavırları nedeniyle dişlerini kanayana kadar fırçalamaya zorlandığını belirten Martin, The Times raporundaki diğer 5 kadının da benzer "diş fırçalama" işkencesine maruz kaldığını doğruladı.
"RIZAM OLDUĞUNU İDDİA ETTİ"
The Times'a konuşan Vicky adlı başka bir mağdur ise Brand'in şiddetine uğradığını ve olayın ardından ünlü ismin "Rızaya dayalıydı, kimse istemediği bir şeyi yapmadı" diyerek psikolojik manipülasyon uyguladığını anlattı.
Şu anda HMP Wandsworth hapishanesinde bulunan ve cezasının en az 7 yılını demir parmaklıklar ardında geçirmesi beklenen 49 yaşındaki Russell Brand, tüm suçlamalarda rızaya dayalı ilişkiler yaşadığını savunarak iddiaları reddetmeye devam ediyor.