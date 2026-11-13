Haberler Günaydın Haberleri Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: 'Durması için yalvardım!'
Giriş Tarihi: 13.11.2026 16:41 Son Güncelleme: 13.11.2026 16:51

Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: "Durması için yalvardım!"

Dünyaca ünlü yıldızın karanlık yüzü gün yüzüne çıkmaya devam ediyor! Aldığı ağır hapis cezasıyla tüm dünyayı şoke eden ünlü ismin peşini mağdurlar bırakmıyor. Yeni belgesel ve sızdırılan şok edici tanık ifadeleri, şov dünyasının parlayan yıldızının perde arkasında aslında nasıl bir kabus yaşattığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Kan donduran detaylar okuyanların tüylerini ürpertiyor!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AYBİKE ŞAHİN AYBİKE ŞAHİN Günaydın
Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: Durması için yalvardım!
  • ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Londra'da görülen davada bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulunarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen ve sunucu Russell Brand hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 2023 yılında The Times, The Sunday Times ve Channel 4 tarafından yürütülen ortak bir araştırmayla patlak veren skandal, şimdi yepyeni kurbanların ifadeleriyle daha da büyüdü.

Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: Durması için yalvardım!

The Times gazetesinin perşembe akşamı yayımladığı ve hukuki süreç nedeniyle bugüne kadar gizli tutulan raporda, altı farklı kadının daha Brand hakkında şiddet ve cinsel istismar suçlamasında bulunduğu ortaya çıktı.

Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: Durması için yalvardım!

Bu iddiaların hemen ardından yayına giren bir belgesel, kan donduran yeni tanıklıklara sahne oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: Durması için yalvardım!

"DURMASI İÇİN YALVARDIM AMA ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

Belgeselde gerçek kimliği gizlenerek 'Emily' adıyla anılan eski bir kız arkadaşı, yirmili yaşlarında Brand ile yaşadığı kabus dolu anları anlattı. Emily, Brand'e durması için kelimenin tam anlamıyla yalvardığını belirterek, korku dolu anlar yaşadığını anlattı.

Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: Durması için yalvardım!

Bir diğer eski kız arkadaşı Jordan Martin ise belgeselde daha da çarpıcı detaylar paylaştı.

Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: Durması için yalvardım!

Martin, eski sevgilisiyle mesajlaştığı için kıskançlık krizine giren Brand'in telefonunu parçaladığını ve ardından kendisine saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: Durması için yalvardım!

Dahası, Brand'in kontrolcü tavırları nedeniyle dişlerini kanayana kadar fırçalamaya zorlandığını belirten Martin, The Times raporundaki diğer 5 kadının da benzer "diş fırçalama" işkencesine maruz kaldığını doğruladı.

Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: Durması için yalvardım!

"RIZAM OLDUĞUNU İDDİA ETTİ"

The Times'a konuşan Vicky adlı başka bir mağdur ise Brand'in şiddetine uğradığını ve olayın ardından ünlü ismin "Rızaya dayalıydı, kimse istemediği bir şeyi yapmadı" diyerek psikolojik manipülasyon uyguladığını anlattı.

Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: Durması için yalvardım!

Şu anda HMP Wandsworth hapishanesinde bulunan ve cezasının en az 7 yılını demir parmaklıklar ardında geçirmesi beklenen 49 yaşındaki Russell Brand, tüm suçlamalarda rızaya dayalı ilişkiler yaşadığını savunarak iddiaları reddetmeye devam ediyor.

Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: Durması için yalvardım!

Hukuk ekibi ise bu yeni iddialar karşısında sessizliğini koruyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: "Durması için yalvardım!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA