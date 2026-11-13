Dünya starının kurbanları tek tek konuşmaya başladı! İfadeler kan dondurdu: "Durması için yalvardım!"

Geçtiğimiz günlerde Londra'da görülen davada bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulunarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen ve sunucu Russell Brand hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 2023 yılında The Times, The Sunday Times ve Channel 4 tarafından yürütülen ortak bir araştırmayla patlak veren skandal, şimdi yepyeni kurbanların ifadeleriyle daha da büyüdü.