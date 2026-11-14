Dünyaca ünlü şarkıcıdan beklenmedik müjde! Avril Lavige 42 yaşında anne oldu!

Ünlü şarkıcı, 13 Kasım tarihinde Instagram hesabında yayımladığı duygusal bir gönderiyle kız bebeğinin dünyaya geldiğini takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcının hamilelik sürecini daha önce hiç paylaşmamış olması ise hayranları için büyük bir sürpriz oldu.
BEBEĞİN ADI VE BABASI HENÜZ BİLİNMİYOR
Daha önce Sum 41 solisti Deryck Whibley ve Nickelback solisti Chad Kroeger ile evlilikler yapan, 2023 yılında ise rapçi Tyga ile birlikteliği sona eren Lavigne, son dönemdeki özel hayatını tamamen gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
Paylaşımında bebeğinin adına, kesin doğum tarihine ve babasının kim olduğuna dair herhangi bir bilgiye yer vermeyen ünlü yıldızın şu an resmi olarak kiminle birlikte olduğu da bilinmiyor.