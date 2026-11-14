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Giriş Tarihi: 14.11.2026 10:09

Dünyaca ünlü şarkıcıdan beklenmedik müjde! Avril Lavige 42 yaşında anne oldu!

"Sk8er Boi" ve "Complicated" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Avril Lavigne, ilk çocuğunu kucağına alarak anne oldu. Hamilelik sürecini ve özel hayatını uzun süre kamuoyundan gizleyen 42 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla kız bebeğinin dünyaya geldiğini duyurdu.

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MERVE AYKAŞ MERVE AYKAŞ Günaydın
Dünyaca ünlü şarkıcıdan beklenmedik müjde! Avril Lavige 42 yaşında anne oldu!
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2002 yılında çıkardığı "Let Go" albümüyle müzik dünyasında fırtınalar estiren ve 2000'lerin pop-punk sahnesinin en ikonik isimlerinden biri haline gelen Avril Lavigne, anne olduğu müjdesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan beklenmedik müjde! Avril Lavige 42 yaşında anne oldu!

Ünlü şarkıcı, 13 Kasım tarihinde Instagram hesabında yayımladığı duygusal bir gönderiyle kız bebeğinin dünyaya geldiğini takipçileriyle paylaştı.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan beklenmedik müjde! Avril Lavige 42 yaşında anne oldu!

Paylaşımında bebeğini "minik prensesimiz" sözleriyle tanımlayan Lavigne, yeni doğan bebeğinin elini tuttuğu ve onu kucağında sarıldığı karelere yer verdi.

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Dünyaca ünlü şarkıcıdan beklenmedik müjde! Avril Lavige 42 yaşında anne oldu!

Şarkıcının hamilelik sürecini daha önce hiç paylaşmamış olması ise hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan beklenmedik müjde! Avril Lavige 42 yaşında anne oldu!

BEBEĞİN ADI VE BABASI HENÜZ BİLİNMİYOR

Daha önce Sum 41 solisti Deryck Whibley ve Nickelback solisti Chad Kroeger ile evlilikler yapan, 2023 yılında ise rapçi Tyga ile birlikteliği sona eren Lavigne, son dönemdeki özel hayatını tamamen gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan beklenmedik müjde! Avril Lavige 42 yaşında anne oldu!

Paylaşımında bebeğinin adına, kesin doğum tarihine ve babasının kim olduğuna dair herhangi bir bilgiye yer vermeyen ünlü yıldızın şu an resmi olarak kiminle birlikte olduğu da bilinmiyor.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan beklenmedik müjde! Avril Lavige 42 yaşında anne oldu!

Sanatçının bu gizemli tutumu hayranları arasında büyük bir merak uyandırırken, sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Dünyaca ünlü şarkıcıdan beklenmedik müjde! Avril Lavige 42 yaşında anne oldu!
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