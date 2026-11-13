Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin'e destek mesajı... "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!"

"Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Gazze'deki anlamsız katliamlar durdurulmalı. Filistin'deki çocuklar ve aileler çok uzun zamandır acı çekiyor ve yardımımıza ihtiyaçları var. Sesinizi yükseltmenin korkutucu olabileceğini biliyorum; şu anda bunu yazarken ben de aynı duyguyu yaşıyorum. Ancak yardım etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı da hissediyorum. Sesimizi ne kadar çok kişi kullanırsa, değişime o kadar yaklaşırız."