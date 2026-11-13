Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin'e destek mesajı... "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!"

Daha önce iklim değişikliği ve sosyal adalet gibi konularda duyarlılığıyla tanınan ünlü yıldız, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı sessizliğini bozarak önemli bir çağrıya imza attı.
"Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Gazze'deki anlamsız katliamlar durdurulmalı. Filistin'deki çocuklar ve aileler çok uzun zamandır acı çekiyor ve yardımımıza ihtiyaçları var. Sesinizi yükseltmenin korkutucu olabileceğini biliyorum; şu anda bunu yazarken ben de aynı duyguyu yaşıyorum. Ancak yardım etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı da hissediyorum. Sesimizi ne kadar çok kişi kullanırsa, değişime o kadar yaklaşırız."
Hayranlarından bölgedeki durumu anlamak için araştırma yapmalarını ve bilgi edinmek suretiyle dayanışma sayfalarını ziyaret etmelerini isteyen Mendes, mesajını şu güçlü ifadelerle sonlandırdı:
"Filistin'deki bu çocuklar çok uzun zamandır cesur olmak zorunda kaldılar. Şimdi aynı şeyi yapma sırası bizde. Zulümden muzdarip olanlar için sesimizi yükseltmeyi ve ayağa kalkmayı normalleştirelim."
GEÇMİŞTEKİ SESSİZLİĞİ İÇİN PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ
Doğrudan parti siyasetinden uzak durmaya özen gösteren ancak küresel vicdani meselelerde sesini çıkarmaktan çekinmeyen Mendes, bu konudaki duruşunu son dönemlerde değiştirmişti.
Ağustos 2025'te Lizbon'da verdiği konserde Gazze'deki insani krizle ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, daha önce sesini çıkarmadığı için derin bir pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Mendes o konserde, Filistin'deki acıların kalbini kırdığını söylerken, bu durumun asla Yahudi halkına yönelik bir nefrete dönüşmemesi gerektiğinin de altını çizmişti.
Ünlü sanatçı, Ocak 2026'da Los Angeles'ta Sudan ve Filistin yararına düzenlenen yardım konserinde sahne alarak eylemlerini somut bir desteğe dönüştürmüştü.