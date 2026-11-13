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Giriş Tarihi: 13.11.2026 12:16

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin'e destek mesajı... "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!"

Grammy adaylı dünyaca ünlü şarkıcı Shawn Mendes, sosyal medya hesabından yaptığı çok sert ve duygusal paylaşımla Filistin'e açık destek verdi. Gazze'deki katliamların durdurulması çağrısında bulunan 28 yaşındaki pop yıldızı, "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!" diyerek hayranlarına ve sanatçı dostlarına seslendi.

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Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin’e destek mesajı... Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!
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Kariyeri boyunca kazandığı 120'den fazla ödül ve milyonlarca hayranıyla müzik dünyasının zirvesinde yer alan Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes; bu kez müzikal başarılarıyla değil, insanlık adına yaptığı cesur açıklamayla konuşuluyor.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin’e destek mesajı... Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!

Daha önce iklim değişikliği ve sosyal adalet gibi konularda duyarlılığıyla tanınan ünlü yıldız, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı sessizliğini bozarak önemli bir çağrıya imza attı.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin’e destek mesajı... Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!

"GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE BİR SOYKIRIM YAŞANIYOR!"

Sosyal medya hesabından 'Özgür Filistin' başlığıyla yayımladığı uzun ve çarpıcı açıklamayla milyonlara seslenen Shawn Mendes, yaşadığı içsel süreci ve duyduğu sorumluluğu şu sözlerle dile getirdi:

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Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin’e destek mesajı... Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!

"Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Gazze'deki anlamsız katliamlar durdurulmalı. Filistin'deki çocuklar ve aileler çok uzun zamandır acı çekiyor ve yardımımıza ihtiyaçları var. Sesinizi yükseltmenin korkutucu olabileceğini biliyorum; şu anda bunu yazarken ben de aynı duyguyu yaşıyorum. Ancak yardım etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı da hissediyorum. Sesimizi ne kadar çok kişi kullanırsa, değişime o kadar yaklaşırız."

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin’e destek mesajı... Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!

Hayranlarından bölgedeki durumu anlamak için araştırma yapmalarını ve bilgi edinmek suretiyle dayanışma sayfalarını ziyaret etmelerini isteyen Mendes, mesajını şu güçlü ifadelerle sonlandırdı:

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin’e destek mesajı... Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!

"Filistin'deki bu çocuklar çok uzun zamandır cesur olmak zorunda kaldılar. Şimdi aynı şeyi yapma sırası bizde. Zulümden muzdarip olanlar için sesimizi yükseltmeyi ve ayağa kalkmayı normalleştirelim."

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin’e destek mesajı... Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!

GEÇMİŞTEKİ SESSİZLİĞİ İÇİN PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

Doğrudan parti siyasetinden uzak durmaya özen gösteren ancak küresel vicdani meselelerde sesini çıkarmaktan çekinmeyen Mendes, bu konudaki duruşunu son dönemlerde değiştirmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin’e destek mesajı... Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!

Ağustos 2025'te Lizbon'da verdiği konserde Gazze'deki insani krizle ilgili ilk kez konuşan şarkıcı, daha önce sesini çıkarmadığı için derin bir pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Mendes o konserde, Filistin'deki acıların kalbini kırdığını söylerken, bu durumun asla Yahudi halkına yönelik bir nefrete dönüşmemesi gerektiğinin de altını çizmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin’e destek mesajı... Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!

Ünlü sanatçı, Ocak 2026'da Los Angeles'ta Sudan ve Filistin yararına düzenlenen yardım konserinde sahne alarak eylemlerini somut bir desteğe dönüştürmüştü.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin’e destek mesajı... Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!

Dünyaca ünlü yıldızın bu cesur ve net tutumu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin'e destek mesajı... "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor!"
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