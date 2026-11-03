Dünyaca ünlü yıldız evsiz kaldı! Nicolas Cage’in yeni adresi oteller...

9 METRELİK DEV ÇUKUR KAPISINA KADAR DAYANDI!

Kıyı şeridini vuran dev dalgalar ve fırtına sonrası Nicolas Cage'in evinin girişinde 9,1 metrelik dev bir çukur meydana geldi. Garaj yolunu ve veranda kısmını parça parça yutan çukur, malikanenin altyapısına da ciddi zararlar verdi.