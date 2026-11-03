Dünyaca ünlü yıldız evsiz kaldı! Nicolas Cage’in yeni adresi oteller...

Sinema dünyasının en renkli isimlerinden dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage, Malibu'daki rüya gibi yaşamında büyük bir şok yaşadı.
Şiddetli yağışlar ve kıyı erozyonunun tetiklediği felaket sonrası lüks malikanesinin ön tarafında devasa bir çukur açılan 62 yaşındaki aktör, güvenlik sebebiyle evini terk etmek zorunda kaldı.
9 METRELİK DEV ÇUKUR KAPISINA KADAR DAYANDI!
Kıyı şeridini vuran dev dalgalar ve fırtına sonrası Nicolas Cage'in evinin girişinde 9,1 metrelik dev bir çukur meydana geldi. Garaj yolunu ve veranda kısmını parça parça yutan çukur, malikanenin altyapısına da ciddi zararlar verdi.
Güvenlik gerekçesiyle etrafı barikatlarla kapatılan lüks mülkte yetkililer tarafından geniş çaplı tadilat başlatıldı.
"ŞU AN OTELLERDE KALIYORUM, BİRAZ EVSİZİM"
Katıldığı Cadılar Bayramı paneli esnasında özel hayatına ve bayram planlarına dair soru alan Nicolas Cage, yaşadığı mağduriyeti esprili ama buruk bir dille dile getirdi. Lüks evine giremediğini belirten usta oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Malibu'daki evimde ciddi bir sorun yaşandı, bu yüzden şu anda otellerde kalıyorum. Açıkçası şu aralar biraz evsiz sayılırım..."
BÖLGEDEKİ 30'DAN FAZLA EV TAHLİYE EDİLDİ
Dev çukurun oluşturduğu hayati risk sadece Nicolas Cage ile sınırlı kalmadı.
Yetkililer, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olası bir acil durumda araçla ulaşım sağlayamayacağını belirterek sokaktaki 7 evi oturulamaz ilan etti.
Çevre güvenlik riskleri nedeniyle bölgedeki toplam 31 eve kırmızı etiket basılarak tüm mahalle sakinleri tahliye edildi. Malibu belediyesi bölgede acil durum ilan ederken, Cage'in malikanesine ne zaman geri dönebileceği belirsizliğini koruyor.