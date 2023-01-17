‘Dünya’da Bir Yer’de derin mevzular var

atv dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncusu Çağrı Şensoy'un yönetmenliğini üstlendiği, Ushan Çakır ve İmer Özgün'ün rol aldığı 'Dünya'da Bir Yer' adlı oyunun prömiyeri önceki akşam gerçekleşti. Ünlü isimlerin de akın ettiği prömiyerde Salih Bademci, oyunda rol alan eşi İmer Özgün'ü izledi. Oyuncu Buse Arslan ve Yeşim Ceren Bozoğlu da gecede yer alan isimlerdendi.Oyun sonunda salondaki herkes ekibi, ayakta alkışladı. Çağrı Şensoy, İmer Özgün ve Ushan Çakır, tebrikleri kabul etti. 'Dünya'da Bir Yer', zaman atlamalarıyla bir arazinin tarihini ve tarihi birbirine bağlayan unsurları akıcı şekilde anlatıyor. Küresel ısınmanın insanlık üzerindeki etkilerini, tarihimizi ve sorumluluklarımızı sorguluyor.