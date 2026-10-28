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Giriş Tarihi: 28.10.2026

Dünyada Gupi rüzgarı

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Dünyada Gupi rüzgarı
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GUPSE Özay'ın yazıp seslendirdiği 'Gupi ve Gülmeyen Kral', ilk üç günde 136 bin 539 kişi tarafından izlenerek gişede 2026'nın en iyi rakamına imza attı. Özay, hafta sonu ise Avrupa'daydı. Almanya ve Hollanda'da düzenlenen seyirci buluşmalarına katılarak çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa ve Norveç'te de vizyona giren film, 12 Kasım'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerde de seyirciyle buluşacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Dünyada Gupi rüzgarı
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