Dünyanın gözü Türkiye’de! COP31’e katılan ünlülerden dikkat çeken açıklamalar

Ozan Akbaba da Türkiye'nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, bu etkinliği de başarılı bir şekilde gerçekleştireceğini kaydetti.

İklim krizinin tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu kaydeden Akbaba, bütün insanlara büyük görevler düştüğünü, herkesin gereken adımı attığı takdirde sorunların bir nebze de olsa aşılacağını söyledi.