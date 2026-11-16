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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Dünyanın sonsuz kaynakları yok

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GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Dünyanın sonsuz kaynakları yok
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit de COP31 kapsamında düzenlenen 'Dünya Ortak Evimiz' başlıklı etkinliğe katıldı. Etkinlikte, başrolünde yer aldığı ve Türk sinemasına uluslararası alanda ilk ödülünü kazandıran Susuz Yaz filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. COP31'in önemine değinen Koçyiğit, "Dünyanın sonsuz kaynakları yok. COP31 organizasyonu bunun bilincinde olup bunu bize ciddi ciddi düşündürdü. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın diğer ülkelerinde de ciddiyetle ele alınıyor" dedi.
#HÜLYA KOÇYİĞİT
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Dünyanın sonsuz kaynakları yok
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