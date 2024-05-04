Duygulandıran sürpriz

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' dizisinin 'Cerkutay'ı Çağrı Şensoy ile ünlü oyuncu Buse Arslan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Bolu'da gerçekleşen düğünle evlenmişti. Rol aldıkları projelerin ardından Türkiye'de ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan çift, geçtiğimiz günlerde büyük bir sürprizle karşılaştı. Çiftin hayranları, hem unutulmaz anlarının olduğu, hem de ailelerinin vazgeçilmez üyeleri kedi ve köpeklerinin yer aldığı pozlardan oluşan bir çerçeve yaptırdı. Ayrıca çiftin aşklarını anlatan, romantik bir hediye hazırladı ve iki yağlı boya tablo yaptı. Buse Arslan ve Çağrı Şensoy, bu anlamlı hediyeler karşısında çok duygulandı.