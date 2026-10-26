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Giriş Tarihi: 26.10.2026

Düzyatan’ın baba acısı

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Düzyatan’ın baba acısı
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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan (87), önceki gün, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Düzyatan, haberi "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diyerek duyurdu. Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve 3 çocuk babası olan Mevlan Düzyatan dün İzmir'de toprağa verildi. Cenazeye Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan, oyuncular Selim Bayraktar ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ENGİN ALTAN DÜZYATAN
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Düzyatan’ın baba acısı
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