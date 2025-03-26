Ebeveynler çocuklarına dini öğretmek zorunda

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programında yine sorular cevap buldu. Canlı yayın konukları arasından Harun, "Anne ve babanın çocuğunu ibadet konusunda zorlaması günah mı?" diye sordu. Hatipoğlu, "Anne ve babanız sizi ikna etmekle yükümlüdür.

Hem küçükken hem büyüdükten sonra yaşınıza uygun ibadetleri yerine getirmeniz için sizi bilgilendirmek görevidir. Anne babanız size içki içme, kumar oynama, hırsızlık yapma, kul hakkı yeme, demek zorundadır, bu onun görevidir. Çünkü evladını koruması gerekir. Anne ve babaya çocukları din konusunda eğitmek için çok sorumluluk düşüyor" dedi.