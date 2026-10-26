Ebru Yaşar’dan dev sahne

Ebru Yaşar
, önceki akşam Maslak'ta sahne aldı. Sahne öncesi konuşan Yaşar, "Beş-altı aydır hazırlandığımız bir konser projesi oldu. Türkiye'nin bir ilki diyebilirim. 360 derece sahnesi, ses sistemi, teknik donanımı ve arkamızda çalışan yaklaşık 400 kişilik teknik ekiple çok özel bir gece hazırladık" dedi. Konsere katılanlar arasında Esra Erol, Gökhan Alkan, Enes Koçak, Danla Bilic, Sude Zülal Güler, Elif Buse Doğan, Ceren Benderlioğlu gibi birçok ünlü de vardı.
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Mete Efendioğlu - Editör