Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ece Erken'e ait olan elektrikli motosiklet bir arkadaşı tarafından kullanılıyordu. Polisler tarafından kontrol amaçlı sorgulaması yapılan motosikletin herhangi tescilli bir plakaya ait olmadığı tespit edildi. Emniyet güçleri motosikletin trafiğe çıkışının yasak olduğunu belirtti, motosikletin trafikten men edilmesine ve otoparka çekilmesine karar verildi. Durumu öğrenen Erken aracın tüm kayıtlarının usulüne uygun bir şekilde yaptırıldığını, bir yanlışlık olduğunu belirtse de kayıtlar tam tersini söyledi.Durumu yetkili servisle paylaşan Erken, evrak talebinde bulundu. Ünlü sunucu gelen evraklarda motosikletinin üzerindeki şasi numarasıyla evrak üzerindeki şasi numarasının aynı olmadığını fark etti. Dolandırıldığını fark eden Erken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede şirketten alınan evraklarla motosiklet üzerindeki şasi numarasının farklı olduğu firmanın hileli davranışlarda bulunduğu kaydedildi.Dilekçenin devamında sahte şasi numaralı aracın satılarak kandırıldığını belirten Ece Erken, motosiklette yazılı olan şase numarası ile tip onay belgesinde yazılı olan numaranın farklılık gösterdiği, şirketin 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarını işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.