Ece Uslu’ya sahte imza şoku

Başrollerinde Ece Uslu, Açelya Elmas, Ruhi Sarı gibi isimlerin yer aldığı 'Sonsuz Bir Aşk' filmi 2022 yılında vizyona girdi. Filmin yapımcısı Ulaş Çobancı, televizyon ve dijital platformlarda filmin yayınlanması için satış görüşmelerine başladı. Oyuncu Ece Uslu yaşanan bu gelişme üzerine harekete geçti.

EVRAKTA SAHTECİLİK

İddiaya göre Uslu, filmin farklı platformlarda yayınlanması için muvafakatnamedeki imzasının yapımcı Ulaş Çobancı tarafından taklit edilmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. Uslu, İstanbul Çağlayan adliyesinin yolunu tutarak Ulaş Çobancı'dan şikayetçi oldu.

Oyuncu ifadesinde, filmin televizyon ve dijital platformda yayınlanabilmesi için kendisinden izin alınması gerektiğini, yapılan görüşmeler sonucunda atılan imzanın kendisine ait olmadığını kaydetti. Uslu dilekçesinde; Ulaş Çobancı'nın kendi imzasını taklit ettiğini evrakta sahtecilik suçuna neden olduğunu, bu nedenle kendisinin cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.