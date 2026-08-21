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Giriş Tarihi: 21.08.2026

'Eda–Metin Özülkü Şarkıları' yeniden hayat buldu!

’Eda–Metin Özülkü Şarkıları’ yeniden hayat buldu!
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EDA-Metin Özülkü, yeni projeleri 'Eda-Metin Özülkü Şarkıları" ile efsaneleşen parçaları yeniden hayat buluyor. Birbirinden başarılı oyuncuların sürpriz yorumlarıyla büyük ilgi gören albüme, Enis Arıkan ve Deniz Çakır da dahil oldu. Polat Yağcı'nın yapımcılığında yayınlanan yeni teklilerde, Enis Arıkan 'Lafı mı Olur', Deniz Çakır ise 'Anladım Ben Seni' parçasını seslendirdi. Arıkan, "Çocukluğumdan beri dinlediğim şarkılar Metin Özülkü tarafından önüme sunuldu ve birini okumamı rica etti. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#POLAT YAĞCI

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'Eda–Metin Özülkü Şarkıları' yeniden hayat buldu!
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