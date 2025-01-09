‘Edebiyat hafızası derin bir kalemdi’

Rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Selim İleri, bugün AKM'de düzenlenecek tören düzenlenecek.

Tören sonrası ünlü yazarın cenazesi Vaniköy Camii'ndeki namazın ardından Kadıköy'deki Sahrayicedit Mezarlığı'na defnedilecek. Tam bir İstanbul aşığı olan usta kalemin vefatının ardından sanat ve edebiyat dünyasından baş sağlığı mesajlar yağdı.

CANAN BARLAS: "Aramızdan bir edebiyat devi ayrıldı. Onun zarif ruhunun muzip bakışlarının kanımızı kaynattığı anları hep anacağız."

HÜLYA KOÇYİĞİT: "Ah canım dostum. 'Hiçbir Gece' filminde seninle çalışmak ne büyük mutluluktu. Aramızdan ayrılsan da edebiyat ve sinema dünyasına katkılarınla nesiller boyu yaşamaya devam edeceksin."

KEREM ALIŞIK: "Kendisi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romandı, romancıydı.

Senarist, eleştirmen, kısaca yazandı, yazardı. Bir edebiyat hafızasıydı. Tevazuydu, nezaketti, zarafetti... Kırık bir aşk hikayesiydi ama kimseyi kırmazdı...

Mekanı cennet olsun."

BURCU KARA: "Dünyaya güzel şeyler bırakabilmek ve gidince güzel anılabilmek ne güzel."