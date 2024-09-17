Edis’ten dijital şov

EDİS, uzun bir aradan sonra Harbiye'de hayranlarıyla buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen konserlerde Edis, teknolojiyi ve sanatı iç içe kullandığı sahne şovuna, Los Angeles'tan gelen, Jennifer Lopez, Britney Spears, Blackpink gibi dünyaca ünlü sanatçı ve grupların çalıştığı koreograf ve kreatif direktör Marvin Brown ile hazırlandı. Edis, Harbiye seyircisine en son kamera teknolojisiyle hazırlanmış özel bir görsel şov sundu. Dijital dünyanın yetenekli sanatçılarından Ecem Dilan Köse'nin özel olarak hazırladığı görsel içerik ve İbrahim Kandemir'in çizdiği sahne tasarımı ile seyirciler benzersiz bir şov izledi. Sanatçı yeni şarkısı 'Azar Azar'ı da ilk kez burada seslendirdi.