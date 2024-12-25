Efsane ozan film oluyor

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 79 yıllık yaşamını ve eserlerini ele alan filmin çekimleri, yarın Sivas'ta başlayacak. Yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin'in oturduğu filmde, Aşık Veysel'i oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar canlandıracak. Yapımcı ve yönetmen Keskin, filme ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır çalıştığımız büyük üstat Aşık Veysel'in doğumundan ölümüne dek, 79 yılını anlatan sinema filmimizin çekimleri için Sivas'a geldik. Perşembe günü çekimlerimize başlıyoruz. Heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Yasemin Yalçın, Ali Sürmeli, Erkan Can, Suna Selen, Nurseli İdiz, Selahattin Taşdöğen, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yavuz Karakaş, Metin Yıldırım ve Ali Kürşat Uzun yer alıyor. Filmin 2025 yılının sonunda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.