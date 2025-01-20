Efsanevi oyun Türkiye’de!

Dünyaca ünlü Alman yazar Marius von Mayenburg'un, daha önce Schaubühne Berlin ve Londra Young Vic Theatre gibi prestijli sahnelerde büyük ilgi gören oyunu 'Gece Diyarı' Michael Önder'in yönetmenliğinde Türkiye'de sahnelenmeye başladı.

Çağrı Şensoy, Güneş Sayın, Hüseyin Sevimli, İmer Özgün ve Yağmur Kaşifoğlu'nun rol aldığı oyunun galası Zincirlikuyu'daki kültür sanat merkezinde gerçekleşti. Geceye Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Hatice Aslan, Zeynep Özyağcılar, Derya Alabora, Şencan Güleryüz, Sevil Akı da katıldı. 'Gece Diyarı', babalarından kalan evde A. Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine kendileri sorgulamalarını konu alıyor.