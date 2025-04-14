Eğitim gören gençler yararına defile

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) ve KKTC Hizmet Dernekleri'nin işbirliğindeki 'Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar' sosyal sorumluluk projesinin bir etkinliği Girne'de düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve TAMEV Başkanı Nuray Marçak ev sahipliğinde toplum gönüllüsü Monik İpekel'in destekleriyle KEÇADA yardım defilesi yapıldı. Etkinlikte ünlü oyuncu Bekir Aksoy sunuculuk yaparken eşi Nazife Aksoy da podyumda yürüdü. Defilenin onur konuğu ise duayen modacı Yıldırım Mayruk oldu. Etkinlikten elde edilen gelirle Türkiye'de eğitim gören 5 öğrenciye burs sağlanacağı açıklandı.