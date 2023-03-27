‘Eksik kaldık dede seni hiç unutmayacağız’

Zerda' dizisindeki 'Sıddık' ve 'Leyla ile Mecnun' dizisinde oynadığı 'Ak Sakallı Dede' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, 77 yaşında böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti. Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi."Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun Köksal abi. Geride kalanlara sabırlar diliyorum, başımız sağ olsun.""Ülkem için çok kıymetli bir sanatçı. Canım Köksal Engür... Şimdi elimde birlikte yaptığımız iki özel film ve onlarca anı kaldı.""Maalesef dedemizi kaybettik. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Verdiğin öğütleri hiç unutmayacağız. Gidenler hep bizden bir parça götürürler. O parçanın yerinde de derin izler kalır. Eksik kaldık dede, nur içinde yat.""Ardında tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak o kadar çok iyi eser bıraktı ki unutmak imkansız. Çocukluğumdan beri çok severdim kendisini, çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin. Yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.""Nur içinde yat güzel ağabeyim. Seni tanımış olmak bir şans. Sesin hep kulaklarımızda kalacak."