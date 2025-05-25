Elektrik kesintisi gölgesinde festival

Jüri başkanlığını bu yıl Fransız oyuncu Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.İranlı yönetmen Panahi, 'Sadece Bir Kazaydı' adlı filmiyle bu yılki Altın Palmiye Ödülü'nü aldı. Rejime karşı propaganda yapmak suçundan İran'da iki kez hapse giren ve filmleri yasaklı olaran Panahi "Tüm fikir ayrılıklarını, anlaşmazlıkları bırakıp özgürlük için çalışalım" diye konuştu. 'L'Agent Secret' filminde oynayan Brezilyalı Wagner Moura; En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne, 'La Petite Derniere' filminde oynayan Fransız Nadia Melliti de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. 78. Cannes Film Festivali'nin kapanış gününde Cannes ve çevresindeki kentlerde elektrik kesintisi yaşandı. 'Sirat' isimli filmin gösterimi yarıda kaldı.