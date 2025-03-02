Eli şişeli Kadırgalı

Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı komedi filmi 'Ayakçı'ya Seda Sayan konuk oldu. 'Emanet' isimli bir pavyon kadınını canlandıran Sayan, yer aldığı sahneyle filme damga vurdu. Kadırgalı lakaplı Sayan rolü gereği filmin başrol oyuncularından Ulaş İnan Torun'un kafasında şişe kırdı. 'Ayakçı', bir milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasadışı bir paketi teslim etmek için içine girdiği eğlence ve macera dolu yolculuğu konu alıyor. Filmde, Gökhan Yıkılkan kargocu Hayri'yi, Ulaş İnan Torun ise yetiştirme yurdunda büyümüş, üniversite mezunu Serkan karakterini canlandırıyor.