Elif hayal kırıklığına uğradı

ATV'ninilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi, önceki akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaydı. Sorgulayıcı hikayesi ve güçlü kadrosuyla pazartesi akşamının en beğenilen yapımları arasında olan Bir Küçük Gün Işığı, heyecan dolu sahnelerle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizide Elif, Fırat ile arasını düzeltmek için çiftliğe gitti ve orada büyük bir sürprizle karşılaştı. Fırat evde yalnız değildi. Elif, gördükleri karşısında hayal kırıklığına uğradı.