‘Elon Musk da benim kafamda’

Rol aldığı 'Çılgın Dersane 5: Uptaded' filmiyle gündemde olan Mustafa Topaloğlu, Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtladı. "Elon Musk da uzaylı" diyen Topaloğlu, ünlü girişimcinin dünyaya bakış açısı, konuşmaları ve projelerinin kendisiyle aynı çizgide olduğunu belirtti. Topaloğlu, "Elon Musk'ın bir projesi daha var; uzaylılar adına ürettiği robotları piyasaya sürecek. Gelecekte dünyayı artık bu robotlar yönetecek" diyerek izleyicileri şaşırttı. Topaloğlu'nun bu sözleri sosyal medyada çok konuşulurken, Elon Musk ve uzaylılar arasındaki olası ilişkiyi tartışmaya başladı.