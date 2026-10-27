Elvis şarkıları izinsiz olarak kullanıldı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Elvis Presley'in müzik kataloğunun sahipleri, yapay zeka şirketi Anthropic'e, Presley'in şarkılarını modellerini eğitmek için izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açtı. Presley'in lisanslama kuruluşu Authentic Brands Group, Anthropic'i Presley'e ait 274 şarkının haklarını ihlal etmekle suçluyor. Bu eserler arasında 'Can't Help Falling in Love' ve 'All Shook Up' da yer alıyor. Davacılar ihlal edilen parça başına 150 bin dolar veya toplamda yaklaşık 41 milyon dolar talep ediyor. Bu dava, bir sanatçının varisleri tarafından bir yapay zeka geliştiricisine karşı doğrudan açılan ilk büyük yasal süreçlerden birini temsil ediyor.