ÇOK yakında atv'de izleyiciyle buluşacak olan Sustalı Ceylan dizisinin başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan, özel bir çekim yaptı. Oyuncu, yaşam felsefesini ise şöyle anlattı: "Her gün sadece seyirciyle değil, kendi en iyi versiyonumla da buluşmak için güne başlıyorum. Kaderim mi bilemiyorum ama ben bir ışık topuyum. Alanıma sadece güzellikler ile gelişime ve geliştirmeye açık zerreleri alıyorum. Bunun için sürekli araştırıyor, okuyor ve çok çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını alıyorum."

SPORCU OLMAM LAZIM

Dört yıl boyunca basketbol oynayan ve milli takım seçmelerine katılan oyuncu, "Ailem, sporcu olmamı çok istedi ve beni hep teşvik etti. Kendimi bildim bileli sporla iç içeyim" dedi.