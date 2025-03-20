Eminem’in şarkıları sızdırıldı

Rapçi Eminem'in eski bir çalışanı, şarkılarını izinsiz yayınlamakla suçlanıyor. İddiaya göre Eminem'le daha önce çalışan müzik prodüktörü Joseph Strange, Eminem'in yayınlanmamış şarkılarını sızdırdı. Strange, rapçinin tamamlanmamış bazı şarkılarını da dijital platformlarda yayınladı. Variety'nin haberine göre, rapçinin 25'ten fazla şarkısını sızdıran Strange, telif hakkı ihlali ve çalıntı malların eyaletler arası taşınmasıyla suçlandı. FBI, Strange'in evini aradı ve yayınlanmamış şarkılarının kopyalarının buldu.