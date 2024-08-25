‘Eminim aşk bir gün beni bulacak’

Oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Kız kardeşini üniversiteye yazdırdıklarını söyleyen oyuncu, "Kardeşimle bir yemek yiyip kutlayalım istedik. Halkla ilişkiler ve reklamcılık kazandı. Biz abla kardeş her şeyimizi paylaşırız. O benim canım kardeşim, biz en yakın iki arkadaşız" dedi. Döngel'e geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Hayatıma bana aşk kavramını tattırabilecek birisi girmedi" açıklaması soruldu. Döngel, "Aşkı tatmadım, ona dayanarak söylüyorum. Her şeyin doğru bir zamanının olduğunu düşünüyorum ben. Aşka açığım ve aşkı bekliyorum. En güzel aşkın da beni bulacağını düşünüyorum" diye yanıt verdi.