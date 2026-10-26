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Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:17 Son Güncelleme: 26.10.2026 10:52

Emir Can İğrek’in sahne öncesi tatlı molası! Minik hayranının sürprizi yüzünü güldürdü…

"Nalan" ve "Ali Cabbar" gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazanan, müzik listelerinin üst sıralarında yer almaya devam eden başarılı sanatçı Emir Can İğrek, son olarak kulisinde yaşadığı tatlı bir sürprizle gündeme geldi.

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Emir Can İğrek’in sahne öncesi tatlı molası! Minik hayranının sürprizi yüzünü güldürdü…
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Müzik dünyasında peş peşe çıkardığı hit parçalarla adından sıkça söz ettiren, son dönemin en popüler isimlerinden Emir Can İğrek, bu kez yoğun konser maratonunun ardında yaşanan neşeli bir olayla gündeme geldi.

Başarılı sanatçı, hız kesmeden devam eden sahne temposu ve müzik çalışmalarının yanı sıra sahne arkasında gerçekleşen sürpriz bir buluşmayla dikkatleri üzerine çekti.

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Yoğun koşturmaca arasında kulisinde renkli anlar yaşayan ünlü şarkıcının o samimi halleri, kısa sürede magazin kulislerinde ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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MİNİK HAYRANINDAN KULİS SÜRPRİZİ!

Sahne öncesi hazırlıklarını yaptığı sırada kulisinin kapısını çalan minik bir misafir, Emir Can İğrek'e unutulmaz bir sürpriz yaşattı.

Beraberinde getirdiği keki sanatçıya ikram eden küçük misafir, karşısında sevdiği şarkıcıyı görünce büyük mutluluk yaşadı.

Bu tatlı jesti karşılıksız bırakmayan başarılı isim, misafirini sıcak bir şekilde kulisinde ağırlayarak getirilen keki birlikte afiyetle yedi.

Sahne arkasına yansıyan bu samimi ve neşeli anlar, oradakilerin de yüzünü güldürdü.

HİT ŞARKILARINI HEP BİR AĞIZDAN SESLENDİRDİLER

Kuliste yaşanan bu tatlı molanın ardından sahneye çıkan Emir Can İğrek, sevilen repertuarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

"Nalan", "Ali Cabbar", "Kor" ve "Beyaz Skandalım" gibi milyonların ezbere bildiği hit parçalarını kalabalık izleyici grubuyla birlikte hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, performansıyla geceye damga vurdu.

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

Alternatif müziğin son yıllardaki en üretken ve sevilen isimlerinden biri olan Emir Can İğrek, söz yazarı ve yorumcu kimliğiyle öne çıkmaktadır.

"Nalan", "Ali Cabbar" ve "Zor Değil" gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarıyla Türk müzik listelerinin zirvesinden inmeyen sanatçı, kendine has tarzı ve samimi duruşuyla müzik kariyerini sürdürmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Emir Can İğrek’in sahne öncesi tatlı molası! Minik hayranının sürprizi yüzünü güldürdü…
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