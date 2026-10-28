Emir’e büyük darbe!

Atv'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul', heyecan dolu on sekizinci bölümüyle önceki akşam izleyiciyle buluştu. Dizide Hikmet'in ölümüyle kardeşi Can'a ulaşma umudunu kaybettiğini düşünen Uzay, öfkesini Hasan'dan çıkardı. Kardeşini bulabilmek için Naz ve Melek'i tehlikeye atmayı göze aldığı anlaşılınca kızların da tepkisiyle karşılaştı. Uzay, Emir ile Hasan'ın her şeyini ellerinden almaya yemin etti. Ömer'le ormanda buluşan Bayram, susması karşılığında ona üç milyon lira verdi. Bayram'ı takip eden Servet para teslimini kayda alırken, serbest kalan Galip ve adamlarının da bölgeye gelmesiyle ortalık karıştı. Kargaşadan yararlanarak kaçan Ömer'in karşısına ise silahlı Rami çıktı.

EMİR'E BÜYÜK TUZAK KURULDU

Bölümün finalinde Uzay'ın kurduğu tuzak, Emir'in hayatını altüst etti. Uzay, Emir'in suyuna doping maddesi karıştırarak onu federasyona ihbar ettirdi. Her şeyden habersiz çıktığı maçta üç gol atan Emir, ardından annesi ve ablasına tutacağı evi gösterdi. Ancak Emir'in mutluluğu, pozitif doping testiyle yarıda kaldı. Lisansı askıya alınan ve müsabakalardan menedilen Emir'in ailesine verdiği sözü tutma umudu da sarsıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör