Emir’in son umudu da yandı!

ATV dizisi 'Altı Üstü İstanbul', heyecan dolu on dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide; doping tuzağını Uzay'ın kurduğunu anlayan Emir, itiraz sürecinin aylar sürebileceğini öğrenince taksiciliğe başladı. Annesiyle ablasını Fahriye'ye gönderen Emir, kendisi boş dükkânda kaldı. Naz ise Nihal aracılığıyla ev tutabilmesi için ona para ulaştırdı. Mert, Sado, Alina ve Duru, Emir'in masumiyetini kanıtlamak için Kemal'in peşine düştü. Bölümün finalinde Emir, müşteri sandığı iki adamın saldırısına uğradı. Uzay'ın saldırıyı iptal eden mesajını görmeyen adamlar, ev için aldığı parayı çalıp taksiyi parçaladı. Başına aldığı darbeyle yere yığılan Emir, gözlerini açtığında taksiyi alevler içinde buldu. Naz damda hazırladığı yemekte onu beklerken Emir, bütün çabasına rağmen yangını söndüremedi ve çaresizlik içinde gözyaşlarına boğuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör