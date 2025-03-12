Erkan Can Seda Sayan’la aynı filmde

Kahkaha ve maceranın iç içe geçtiği, 2025'in merakla beklenen komedi filmi 'Ayakçı'da Erkan Can yerini aldı. 'Hep Yek' serisiyle büyük başarı yakalayan Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı filmde pavyon sahibini canlandıran

Can'ın yolu, trajikomik bir hikayeyle Hayri (Gökhan Yıkılkan) ve Serkan'la (Ulaş İnan Torun) kesişecek. 2025'in merakla beklenen komedi filmi Ayakçı, bir milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasadışı bir paketi teslim etmek için içine girdiği eğlence ve macera dolu yolculuğu konu alıyor.