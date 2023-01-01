En büyük zenginliğimiz ailemiz

İkinci oğulları Kerem'i kucaklarına almak için gün sayan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, yeni yıla evde girdi. Oğulları Karan ile birlikte poz veren çift, "Sağlıklı ve huzurla gelen bir yıl olsun" temennisinde bulundu.Esra Erol, yeni yılı eşi ve çocuklarıyla beraber karşıladı. Erol, "Gözümüzü açtık kapattık, bir yıl daha geçip gitti. 2023 nasıl gelirse gelsin, biz hep bir ve beraber olarak, ailemize sımsıkı sarılalım" dedi.Pelin Akil, ikizleri ve eşi Anıl Altan'la birlikte yeni yılı Paris'te selamladı. Paris sokaklarında gezen, Alin ve Lina'yı atlıkarıncaya bindiren çift, "Neşemiz tüm yıl sürsün" dedi.Engin Altan Düzyatan, yeni yıla eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir ve Alara ile birlikte girdi.