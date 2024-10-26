En iyilerini seslendirecek

Nükhet Duru, 'Ben Sana Vurgunum', 'Mahmure' ve 'Melankoli' gibi unutulmaz hitleriyle müzikseverlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Ankara, Eskişehir ve İzmir'de yoğun ilgi gören konserlerinin ardından, Duru şimdi de 6 Kasım akşamı Sarıyer'de bulunan özel bir mekanda sahne alacak. 'Best Of Nükhet Duru' adlı bu özel konserde, sanat dünyasından ünlü isimler de Duru'nun konukları arasında yer alacak. Konser için hazırlıklarını hızlandıran sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.