Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan, Wilma Elles, Ümit Karan, Çetin Altay, Gurur Aydoğan, Boğaç Aksoy, Saruhan Hünel ve İsmail Özkan'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü, Magazin Gazetecileri Derneği'nin Etiler'de düzenlediği iftar yemeğine katıldı.Mekan sahibi İsmail Özdemir'in hem gazetecilerle hem konuklarla tek tek ilgilendiği geceye üç çocuğu ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katılan Wilma Elles, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin mükemmel bir ülke olduğunu belirten oyuncu, "Dünyayı gezdim, 50 ülkeye gittim.Avustralya dışında tüm kıtalara gittim. En rahat ve güzel şehir İstanbul. Artık biraz daha macera istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine de destek verdiğini belirten Elles, "Büyük aile olmak iyidir. Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz" dedi.