En zengin 20 yıldız

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları yalnızca rol aldıkları filmlerle değil, aynı zamanda kazançlarıyla da gündemden düşmüyor. 2024'ün en çok kazanan 20 ismi açıklandı. Dwayne Johnson 88 milyon dolar kazançla listenin zirvesinde yer aldı. Deadpool, Wolverine ve IF filmleriyle izleyici karşısına çıkan Ryan Reynolds 85 milyon dolar ile ikinci, oynadığı filmlerin yanı sıra stand-up gösterileri yapan Kevin Hart ise 81 milyon dolar kazanarak 3. oldu.



1. DWAYNE JOHNSON 88 MİLYON $



2. RYAN REYNOLDS 85 MİLYON $



3. KEVIN HART 81 MİLYON $



6. BRAD PITT 32 MİLYON $



8. NICOLE KIDMAN 31 MİLYON $