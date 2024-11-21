‘En zor savaş akıl ile kalp arasında’

Özer Feyzioğlu'nun yönettiği, Sinehane ve Üs Yapım imzalı 'Akıldan Kalbe' filmi, 20 Aralık'ta vizyonda. Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler'in rol aldığı filmin fragmanı yayınlandı. Kerem Alışık, "En zor savaş aklın düşündüğü ile kalbin hissettiği arasında oluyor, hayatta en büyük mücadele bu.Akıldan Kalbe, ailenin önemini vurguluyor. Ailesi için her şeyi göze alan bir adamın, önce kendisini sonra ailesini yitirmesini anlatıyor. Bir söz vardır 'Pişman ol ama pişman ölme' diye, filmin mottosu aslında hep burada" dedi. Alışık, Evrim Alasya ile olan ilişkisi hakkında da "Bazı karikatüristler vardır altında yazısız ve yorumsuz yazar. Ona bakınca anlarsınız ne anlatmak istediğinizi. Bizler de susarak anlatıyoruz, sakladığımız bir şey de yok" diye konuştu.