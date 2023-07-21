‘Endişeliydim ama şarkıyı harika okudu’

Ünlü rapçi Eypio, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İşi ve çocukları ile alışverişe çıkan şarkıcı, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Yakın zamanda çıkacak albümünden bahseden rapçi, "Çok güzel bir albüm yaptık. Harika da bir düetimiz var. Sağ olsun Kibariye abla bizi kırmadı. Biraz endişeliydim ama kendisi şarkıyı harika okudu, süper bir performanstı" dedi. Milletler Ligi'nde şampiyon olan kadın voleybol takımının Eypio'nun 'Naim' şarkısı ile eğlenmesi ve kutlama yapması hakkında da konuşan rapçi, "Videoyu izleyince çok gururlandım. Aynı zaman voleybol takımımız uzun zamandır finalleri kovalıyordu. Hep ucundan kaçırıyorlardı. Bu sefer gerçekten başardılar. Bizi de çok gururlandırdılar. Başarılarını benim şarkımla kutlamalarında benim için ayrı bir gurur oldu" şeklinde konuştu.