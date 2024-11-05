‘Engin bir haftadır uyumadı, yemek yemedi’

Melih Cevdet Anday'ın eseri 'Müfettişler', Engin Hepileri'nin yönetmenliğiyle sahneye taşındı. Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay gibi oyuncuları buluşturan oyununun galası önceki akşam gerçekleşti. Eşi Engin Hepileri'yi desteklemek için gala gecesine katılan Beyza Şekerci, "Engin'in heyecanına ortak olmak için bu gece onu yalnız bırakmak istemedim. Son bir haftadır provalara hazırlanırken ne yemek yiyebildi ne de doğru dürüst uyuyabildi. Bu yüzden benim için de bu gece çok önemli" dedi.