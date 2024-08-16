‘Engin Polat 2017’de yasa dışı bahis sistemine girdi’

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına sayılı günler kala yazdığı mektupla şoke eden itiraflarda bulunan gizli tanık, açık ismiyle savcılıktan tanık olarak ifade verdi. Engin Polat'la ilgili bütün detayları anlatan tanık E.Ç'nin savcılık ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Davanın seyrini değiştirebilecek tüm itiraflar dava dosyasına eklendi. Yasa dışı bahis için kurulan sitelerin temel bir isme sahip olduğunu, bu sitelerin kapandığı zaman ise site isminin sonundaki rakam değiştirilerek tekrar açıldığını söyleyen tanık, 2013 yılının Temmuz ayına kadar bu sistemin başında olduğunu ifade etti. Cezaevine girdikten sonra da Derkan Başer ile irtibatının devam ettiğini belirten tanık E.Ç., "Bahsettiğim gibi cezaevine girmiş olsam da Başer ile irtibatım 2023 yılı Temmuz ayında bana yanlış yapana kadar devam etti. Aslında Başer'e yanlışı yapan ortağı olan Veysel Şahin isimli bir başka bahis organizatörüdür. Bu şahıs beni devre dışı bırakmak için Derkan'a hakkımda olumsuz şeyler söylemiş, Derkan benimle irtibatı kopardı. Ben de bu duruma kızdığım için gerçekleri sizinle paylaşmak istedim" diye konuştu.Kurulan yasa dışı bahis ağına Veysel Şahin'in 2017 yılında dahil olduğunu, bir süre sonra cezaevinde bulunan E.Ç.'yi ziyarete gelen bir kişi, Engin Polat'ın 2017'de KKTC'ye gelerek sisteme dahil olduğunu söyledi. 'Jasminebet' isimli sitenin tüm yetkisinin ise Engin Polat'a verildiğini belirtti. Gizli tanık E.Ç. davanın seyrini değiştirebilecek nitelikteki itirafları Polat'ın bu sistemi nasıl yürüttüğünü de ortaya koydu. Şahin'in Türkiye'deki sistemi Polat ve himayesinde kurulan şirketleri kullanarak yürütmek istediği, yine Veysel'in adamı olarak bildiği ve şirket kurulması işlerinden çok iyi anlayan Ahmet Gün'ün de yapının içerisinde olduğu ifade etti. Tanık, Polat ve Gün üzerinden işletilen bu sistemin sorunsuz işlediğini, paraların şirketlerde gezdirilip KKTC'ye soğuk cüzdanlar eliyle aktarıldığını itiraf etti.Gizli tanık İsviçre'de dini nikahlı eşinin himayesinde olan soğuk cüzdan içerisinde 2 milyar lira ve 45 milyon dolar olduğunu söyledi. Ayrıca bu sistemin tüm detaylarını da anlatacağını ifade etti.