Eren ailesi hayallerine kavuştu!

atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, final bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını ortaya koydu. Ömer, son anda da olsa sınava girmeyi başardı. Herkes sınavdan iyi kötü bekledikleri sonuçları almayı başardı. Süsen ve Ömer yeniden nikah masasına oturmak için hazırlık yaparken; Oğulcan yüzünden nikahlarını kaçırırlar.Ayten ve Orhan evlenirler. Hatta evlilik teklifini Cansu ve Aybike birlikte organize ederler. Bir başarısız girişimden sonra Süsen ve Ömer bir süre daha nişanlı kalıp üniversiteyi bitirmeyi beklerler.Berk ve Aybike ise evlenip ikiz çocuk sahibi olurlar. Tolga dünyayı dolaşmaya gider. En sonunda Ömer ve Süsen de evlenmeyi başarır. Düğün herkesi yeniden bir araya getirir. Eren kardeşlerin hikayesini yazan Emel'in imza günü herkesi bir araya getirir.