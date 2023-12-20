Esenler Film Festivali ödüllerle sona erdi

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Esenler Film Festivali, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen programla sona erdi. Yurt içi ve yurt dışından pek çok sinema duayenini ve seçkin filmleri sinemaseverlerle buluşturan festival, önceki gün kapanış ve ödül törenine ev sahipliği yaptı.'Umut' temalı filmler seçkisiyle dopdolu bir programı sinemaseverlerin ilgisine sunan festivalde, 'Kısa Film Yarışması' ve 'Kısa Film Yapım Desteği' ödülleri sahiplerini buldu. 'Kara Maden', 'Prosedür' ve 'Tarife' adlı filmler; 60 bin lira değerinde Yapım Desteği Ödülü'ne layık görüldü.'Biçare' adlı kısa filme ise 20 bin lira değerinde Jüri Özel Ödülü verildi. Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu da gecede konser verdi.