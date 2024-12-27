Eşine özel yüzük tasarladı

Fulya Sever Kahveci, 'Da Vinci'nin İstanbul Kanatları' koleksiyonunu Beyoğlu'nda tanıttı. Milli Takım kaptanlarından ve spor yorumcusu Nihat Kahveci de eşine destek vermek için etkinliğe katıldı. Fulya Sever Kahveci, "Koleksiyonumda Türk mitolojisinden, aile bağlarımızın gücünden ve geçmişten günümüze taşımak istediğim değerlerden ilham aldım" dedi. Eşi Nihat Kahveci için özel olarak tasarlanan Zafer Taşı yüzüğüyle ilgili de "Nihat'ın hep yanımda olması bu tasarımın çıkış noktası oldu. Bu yüzük, elde ettiğimiz zaferleri simgeliyor" diye konuştu.