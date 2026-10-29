Eşini dinledi ve bankanın teklifini kabul etti! Var Mısın Yok Musun’da Mete kutusundan çıkan rakamı görünce…

"Ya devam etseydi ne olacaktı?" sorusuna cevap bulmak için açtırdığı İhsan'ın 3 numaralı kutusundan 250.000 TL, kendi kutusundan ise tam 3.000.000 TL çıktı. Kendi stratejisini devam ettirmeyip eşini dinleyen Mete, buruk bir mutluluk ile yarışmaya veda etti.