Eski asistanına tacizden yargılanıyor

Oscar ödüllü usta aktör Robert De Niro'ya 2019 yılında eski asistanı Graham Chase Robinson tarafından 12 milyon dolarlık tazminat davası açılmıştı. Yıllarca 'cinsiyet ayrımcılığına ve tacize' maruz kaldığını söyleyen Robinson; oyuncunun kendisine küfür ettiği, zorla fiziksel temasta bulunduğu ve cinsel içerikli yorumlara maruz bıraktığı iddiasında bulunmuştu. Şu sıralar 'Dolunay Katilleri' filmiyle gündemde olan 80 yaşındaki aktör, önceki gün New York'ta mahkemeye katıldı.The Guardian'ın haberine göre; oyuncu, Robinson'ın acil durumlarda aranacak kişilerden biri olduğunu ve zaman zaman çocuklarına özel günlerde kart göndermede kendisine yardım ettiğini söyledi. Robinson'ın avukatları ise jüriye De Niro'nun 'çok talepkar bir patron' olduğunu söyledi. Öte yandan oyuncunun sevgilisi Tiffany Chen'in, Robinson ve De Niro'yu 'kıskandığı' belirtildi ancak avukatlar, "Chase Robinson'ın, De Niro'ya romantik açıdan hiçbir ilgisi yoktu" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Robert De Niro ise bu iddiaları "Bunların hepsi saçmalık" diyerek reddetti.