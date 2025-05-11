Eski eşinden Nihat Kahveci’ye suç duyurusu: Çocuklarımıza hakaret ediyor

Eski futbolcu Nihat Kahveci, 2003'te hayatını Pınar Kaşgören'le birleştirmiş, çiftin bu birliktelikten Z.S.K.(17) ve E.K.(15) isimli iki çocuğu dünyaya gelmişti. 2014'te taraflar boşanmış, çocukların velayeti anneye verilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde eski eşler arasında kaos çıkmış, Kaşgören, ünlü futbolcu hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.

SÖZLERİ SUÇ TEŞKİL EDİYOR

GÜNAYDIN'ın gündeme getirdiği bu kararın ardından Kaşgören'den yeni hamle geldi. Kaşgören, eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski eş, boşanmanın ardından Kahveci ile çocuklar arasında süren ilişkinin psikolojik şiddet döngüsüne dönüştüğünü anlattı. Kahveci'nin çocuklara yönelik "Salaksın", "Öküzüm" gibi ifadeleri 'sistematik' kullandığını iddia eden Kaşgören, bu ifadelerin yalnızca ahlaki değil hukuki açıdan da suç teşkil ettiğini savundu.

Suç duyurusunda, 'salak' ve benzeri ifadelerin küçük düşürücü, onur kırıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikte olduğu, çocuklara karşı kullanıldığında ise etkisinin ağır olduğu belirtildi. Ayrıca sadece bireysel hakaret suçu değil, çocuk hakları ve pedagojik güvenliğin ihlali boyutunun da göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedildi. Baba hakkında re'sen soruşturma başlatılması ve çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin sürdürülmesi istendi.





'ONUR KIRICI İFADELER'

Dilekçede Yargıtay'ın farklı dairelerinin benzer ifadelerle ilgili emsal kararlarına da yer verildi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin 2016/10818 sayılı kararında 'salak, geri zekâlı' gibi sözlerin kaba söz değil; kişinin onurunu zedeleyen nitelikte hakaret olduğunun kaydedildiği, aynı şekilde Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin 2019/13141 sayılı kararında 'salak' ifadesinin mağdura yönelik hakaret suçu teşkil ettiğinin vurgulandığı söylendi.

PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYOR

Dikekçede, Nihat Kahveci'nin çocuklara yönelik küçük düşürücü hakaret içeren devamlı söylemleri nedeniyle çocuklar adına uzaklaştırma kararı verildiği, Kahveci'nin çocuklara karşı fiziksel değilse de psikolojik şiddet uyguladığı, bu nedenle koruma tedbirlerinin uygulanması gerektiğinin de altı çizildi.