Eski eşler Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir komşu oldu

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçen yıl ağustos ayında dünyaevine girmişti. Evli kaldıkları süre boyunca medyanın gözdesi olan ikili, bir süre sonra şok boşanma kararlarıyla herkesi şaşırtmıştı. Çift, 8 aylık evliliğin ardından 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.Boşanmanın ardından Demet Özdemir'in adı Yunan DJ Sergio ile anılmıştı. Şimdi çiftten şaşırtan bir haber daha geldi. Özdemir ve Koç'un Alaçatı Ilıca'daki lüks siteden villa satın aldıkları ortaya çıktı. Her ikisinin de 35'er milyon lira ödediği öğrenildi. İki eski karı Gökhan koca bu yıl karşı karşıya tatil yapacak.